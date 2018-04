Líder norte-coreano disponível para falar do fim do programa nuclear

Encontro histórico entre os dois presidentes deve acontecer em maio

Donald Trump e Kim Jon-un vão mesmo discutir a desnuclearização da Coreia do Norte. Foi o próprio presidente Kim Jon-un que confirmou essa vontade à administração norte-americana este domingo.

Fontes oficiais da Casa Branca confirmaram ao Washington Post que o presidente da Coreia do Norte quer falar sobre o tema no encontro inédito que ainda não tem data marcada, mas se espera que aconteça no final de maio.

"Os emissários da Coreia do Sul - que tem mediado as conversações e a organização do encontro - estiveram em Whashington no mês passado. Foi aí que apresentaram a Donald Trump a proposta de uma reunião entre ele e Kim Jon-un. O presidente dos EUA aceitou imediatamente falar com o homólogo norte-coreano.