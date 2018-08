Kiev detém suspeito acusado de preparar homicídio de jornalista russo

Os serviços secretos ucranianos anunciaram a detenção de um homem suspeito de estar a preparar o homicídio de Arkadi Babchenko, o jornalista russo que esta quarta-feira compareceu numa conferência de imprensa em Kiev após ter sido dado como morto.

Os serviços de segurança ucranianos informaram hoje numa conferência de imprensa na capital ucraniana que encenaram a morte de Arkadi Babchenko, um reconhecido crítico do Kremlin (sede da Presidência russa), de forma a travar uma tentativa de homicídio alegadamente patrocinada pelos serviços especiais russos.

"Detivemos o organizador do crime há cerca de três horas em Kiev", declarou o diretor dos serviços de segurança da Ucrânia (SBU), Vasily Gritsak, denunciando que o suspeito, um homem, terá recebido 40 mil dólares (34,3 mil euros) dos "serviços especiais russos" para preparar o homicídio do jornalista russo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Kiev e a polícia nacional ucraniana informaram inicialmente que Arkadi Babchenko tinha sido baleado várias vezes nas costas na terça-feira à noite junto do seu apartamento em Kiev e que tinha sido encontrado pela sua mulher.

O jornalista russo surgiu hoje na conferência de imprensa ao lado de Vasily Gritsak e agradeceu a todos que tinham reagido e lamentado a sua morte.

Babchenko, de 41 anos e um dos repórteres de guerra russos mais conhecidos, deixou a Rússia depois de ter recebido ameaças. Inicialmente, o jornalista foi para Praga, instalando-se posteriormente em Kiev.

Em declarações à agência francesa France Presse (AFP), o diretor da organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), Christophe Deloire, condenou a ação dos serviços ucranianos, qualificando a encenação da morte do jornalista como "lamentável".

Se o reaparecimento do jornalista é "um grande alívio", "é triste e lamentável que os serviços ucranianos tenham jogado com a verdade, seja qual for o motivo", afirmou Christophe Deloire.

Hoje perante a comunicação social, o jornalista Arkadi Babchenko explicou ter participado na encenação da sua própria morte no âmbito de uma "operação especial" que estava a ser preparada há dois meses.

"Isto não faz avançar a liberdade de imprensa. Foi uma simulação que serviu para lançar uma sombra sobre todos os casos de homicídios políticos", lamentou Christophe Deloire.

"Houve uma mentira de Estado, mesmo que tivesse sido breve", concluiu o representante do RSF.