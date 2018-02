Pub

Empresa mudou de transportadora e ficou sem o ingrediente principal dos menus. Clientes "em pânico" manifestaram-se no Twitter

A KFC fechou mais de metade dos seus 900 pontos de venda no Reino Unido, depois de problemas com a entrega terem deixado as lojas sem frango, o ingrediente principal dos menus.

A cadeia de alimentação que vende frango frito mudou de empresa distribuidora para a DHL, a qual culpa pelos "problemas operacionais" que levaram à interrupção do fornecimento.

Ainda não se sabe quando os problemas de entrega serão corrigidos, disse um porta-voz da KFC à BBC.

Os trabalhadores estão a ser encorajados a tirar férias, mas não são obrigados a fazê-lo, acrescentou a mesma fonte.

"As nossas equipas estão a trabalhar para recuperar o mais rápido possível, mas é muito cedo para dizer quanto tempo demorará para conseguirmos recuperar este atraso", disse o porta-voz.

O KFC lançou criou uma página na web onde os seus "fãs" podem pesquisar a loja mais mais próxima aberta.

Nos restaurantes que são propriedade da cadeia, os trabalhadores com contratos a prazo vão receber a média de horas trabalhadas por dia nas últimas 12 semanas, nos outros casos os salários serão pagos de forma normal.

No entanto, 80% dos estabelecimentos KFC são franchisados.

Até à terça-feira passada, o frango da KFC era entregue pelo grupo de distribuição da África do Sul, Bidvest, que se descreve como "o principal fornecedor de soluções logísticas e de fornecimentos para o setor hoteleiro e de restauração do Reino Unido".

No entanto, após a mudança no contrato, muitas das lojas do gigante da restauração começaram a ficar sem o seu ingrediente principal.

"A galinha cruzou a estrada, mas não foi para os nossos restaurantes", lê-se no Twitter da KFC.

"Obter frango fresco para 900 restaurantes em todo o país é bastante complexo!" explicou ainda a empresa, que pediu desculpas aos clientes pelo inconveniente.

Por sua vez, a DHL esclareceu que "Devido a problemas operacionais, várias entregas nos últimos dias ficaram incompletas ou atrasaram. Estamos a trabalhar com os nossos parceiros, KFC e QSL, para corrigir a situação que estamos a tratar como uma prioridade e pedimos desculpas por qualquer inconveniente".

Um cliente da KFC, Claire, disse à BBC Radio 5 que ficou surpresa quando saiu com os filhos no fim de semana e encontrou uma das lojas fechada.

"Nós fomos no sábado à noite ao nosso KFC local em Luton e ficamos na fila por cerca de 20 minutos no drive-thru, estavam cerca de 15 carros na fila e, quando chegamos ao balcão e pedimos nosso balde familiar, fomos informados de que não havia galinha ", queixou-se.

Outros clientes descontentes do KFC têm expressado a sua consternação no Twitter.