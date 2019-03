Kellyanne e George, a mulher que Trump adora e o homem que ele detesta

Entre marido e mulher, Trump meteu vários tweets e a mulher saiu em defesa do Presidente americano. Kellyanne Conway, a mulher, foi diretora de campanha de Donald Trump, é conselheira da Casa Branca, desde janeiro de 2017, e é casada com George Conway, descrito como um advogado conservador que, nos tempos mais recentes, não tem tido papas na língua em criticar e ridicularizar publicamente Trump no Twitter.

Nos dois últimos dias, Donald Trump usou o seu canal favorito de comunicação, o Twitter, para atacar George - e Kellyanne saiu em defesa do presidente contra o marido. Em declarações ao Politico, a conselheira descreveu George como alguém que está sempre a desferir contragolpes e que o Presidente é livre de responder quando é acusado de ter uma doença mental.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Ele [Trump] não ligou a isto [aos ataques do marido] durante meses, por respeito a mim própria", explicou-se Conway. "Mas acha que ele não deveria responder quando alguém, um profissional não-médico, o acusa de ter um transtorno mental? Você acha que ele deveria simplesmente ficar sentado?", questionou.

Trump conteve-se sempre em responder aos ataques de George, mas desde que o advogado alegou que o presidente sofria de uma doença mental, o presidente americano perdeu as estribeiras. É um tema sensível para Trump, depois de, em dezembro de 2017, psiquiatras de todo o país terem alertado para o facto de o presidente poder sofrer de uma doença mental.

À boa maneira de Donald Trump, as coisas resolvem-se num duelo dos tempos modernos. O Presidente dos EUA sentou-se em frente a um ecrã e começou a disparar breves textos na rede social que usa de forma quase obsessiva ao longo do dia.

No último tweet publicado sobre George, esta quarta-feira, Trump arrasou o marido da sua conselheira: "George Conway, muitas vezes referido como o Sr. Kellyanne Conway por aqueles que o conhecem, tem muitos ciúmes do sucesso da sua mulher e raiva que eu, com a ajuda dela, não lhe tenha dado o emprego que ele queria tão desesperadamente. Eu mal o conheço, mas espreitem, [é] uma pedra fria e perdedora e um marido do inferno!"

Kellyanne garantiu ao Politico que Trump a tratou com o maior respeito. "O Presidente está obviamente a defender-me", argumentou. "Ele poderia dizer-me em privado: 'Querida, és uma distração. Nós gostamos muito de ti. Farás sempre parte da família, mas fica com os teus filhos. Eles precisam de ti. Vai fazer um milhão de dólares por hora. Vai fazer isso, querida.' É o contrário", argumentou.

"Ontem [terça], George passou o dia a tweetar sobre o presidente", notou Kellyanne. "Eu passei o meu dia a fazer duas conferências de uma hora com a imprensa e pessoas de assuntos intergovernamentais, agências de todo o país e depois uma hora a informar o presidente e a primeira-dama no Salão Oval sobre opiáceos num ano... É isso que eu faço aqui."