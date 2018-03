Pub

O vídeo de 50 mães a cantar ao lado dos filhos com Síndrome de Down o tema "A Thousand Years", de Christina Perri, está a emocionar milhares de pessoas em todo o mundo

Mães e filhos com Síndrome de Down a cantar A Thousand Years, de Christina Perri, utilizando a língua gestual, está a emocionar milhares de pessoas em todo o mundo.

O vídeo, intitulado 50 mãe, 50 crianças, um cromossoma a mais, surge no âmbito do Dia Mundial da Síndrome de Down, que se assinala esta quarta-feira. Foi partilhado na passada sexta-feira e já teve mais de um milhão de visualizações no YouTube.

A iniciativa é de um grupo de mães no Facebook, designado de Designer Genes, e tem como objetivo "mostrar ao mundo" como a "vida é normal e divertida" para quem tem de lidar com a Síndrome de Down.

A ideia surgiu de Rebecca Carless, que se inspirou nos vídeos de Singing Hands, que usa a língua gestual para ajudar crianças a comunicar através da música. Gravou um vídeo com o filho Archie, de quatro anos, e depois convidou mais 49 mães a fazerem o mesmo.

"A ideia é mostrar que somos mães normais, amamos os nossos filhos, eles amam-nos a nós e são tal e qual outras crianças de quatro anos. Não os mudaríamos", disse Rebecca Carless à BBC.

O karaoke no carro, bem ao estilo daqueles que o britânico James Corden protagoniza ao lado de celebridades, tem sido um sucesso. O próprio Corden já reagiu ao vídeo e admite a emoção que sentiu. "Fez-me chorar", confessou no Twitter.