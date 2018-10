Kanye West desenhou t-shirts para a campanha Blexit

Kanye West na Casa Branca com Donald Trump no passado dia 11 de outubro

O músico Kanye West, apoiante do presidente Donald Trump, desenhou uma linha de roupa para uma campanha conservadora que incentiva os negros americanos a saírem do Partido Democrático. Encabeçada pela comentarista televisiva e estrela do Youtube Candace Owens, a campanha Blexit (ou seja "Black Exit") dirige-se "àqueles que se libertaram da ortodoxia política", segundo explica o manifesto publicado no site oficial.

"Blexit é um renascimento e eu sou abençoada por poder dizer que este logotipo e estas cores foram criados pelo meu querido amigo e colega super-herói Kanye West", disse Owens à imprensa americana. Kanye West criou um logotipo com a palavra Blexit em letras desenhadas com corpos humanos, e outro com a expressão: "Nós libertamos". As ideias de Kanye West foram depois concretizadas por um outro designer que as aplicou em t-shirts e bonés.

"O design Blexit reflete a profunda humanidade e harmonia que sentimos no Uganda", explicou Owens, que é a fundadora da Red Pill Black e diretora de comunicação da Turning Point USA: "Os corpos representam-nos a nós, dobrando-nos e ligando-nos como um povo, para trazer a cura para as nossas comunidades e uma mudança real e duradoura. É isso que este movimento representa. Era isso que faltava no nosso logo." A apresentação da campanha foi este sábado na Conferência de Jovens Líderes Negros:

As blusas e bonés estão à venda na loja online do Blexit.