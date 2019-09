Justiça espanhola toma decisão sobre exumação de Franco

Franco. Espanha apresenta queixa por "ingerência" de embaixador do Vaticano em "assunto interno"

A Justiça espanhola decide esta terça-feira sobre o destino final do corpo do ditador Francisco Franco que o Governo socialista decidiu transferir para um cemitério nos arredores de Madrid contra a vontade da família.

O executivo decidiu em 15 de março último exumar os restos mortais do antigo ditador, que estão no Vale dos Caídos, para o cemitério de Mingorrupio, na povoação de El Pardo, também nos arredores de Madrid.

A transferência do corpo devia já ter sido realizada em 10 de junho, mas o Supremo Tribunal espanhol decidiu suspender, de forma cautelar, o plano do Governo, enquanto não houver decisões sobre vários recursos apresentados, principalmente pela família do ex-ditador.

A decisão do Supremo será conhecida no mesmo dia em que o rei de Espanha vai dissolver as Cortes e convocar eleições legislativas para 10 de novembro próximo, o que dá à sentença uma dimensão de caráter político.

Os familiares estão contra a transferência do corpo e insistem que apenas poderiam considerar a exumação para a catedral de Almudena (Madrid), possibilidade que já tinha sido rejeitada pelo executivo.

Para o Governo socialista, o corpo do ditador não pode ser transferido para qualquer local onde possa ser "enaltecido ou homenageado".

Francisco Franco Bahamonde foi um militar espanhol que integrou o golpe de Estado que, em 1936, marcou o início da Guerra Civil Espanhola, tendo exercido desde 1938 o lugar de chefe de Estado, até morrer em 1975, ano em que se iniciou a transição do país para um sistema democrático.