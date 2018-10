Juncker dança antes de discurso mas nega estar a fazer troça de Theresa May

O líder da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, mostrou os seus passos de dança antes de um discurso em Bruxelas, provocando os risos dos presentes. O seu porta-voz disse que não estaria a fazer troça da primeira-ministra britânica, Theresa May, que dançou ao som de Dancing Queen, dos Abba, antes de discursar na reunião anual do Partido Conservador.

Juncker estava preparado para discursar, mas a música continuava a tocar, pelo que o presidente da Comissão resolveu dançar um pouco, abanando os braços e as ancas. Os risos foram imediatos e a música desligou-se.

Os jornais britânicos apressaram-se a apontar a semelhança dos seus passos de dança com os de Theresa May. O Daily Mail e o The Sun escreveram que Juncker "gozava" com May.

Mas um porta-voz de Juncker disse á Reuters que a sua atuação improvisada não era "dirigida a ninguém" e que o presidente da Comissão Europeia tem "grande respeito" por May.

Com apenas uma semana antes de uma importante cimeira europeia sobre o brexit, Juncker começou o discurso a dizer que não iria falar em inglês. "O inglês não é a única língua oficial da União Europeia", afirmou. "E com as coisas como estão, vou falar em francês", indicouo luxemburguês.