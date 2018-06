Pub

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, convocou líderes de um grupo de países para discutir a crise migratória este domingo em Bruxelas

"Convido para uma reunião de trabalho informal sobre os temas da imigração e asilo um grupo de Estados membros interessados. O objetivo da reunião, que terá lugar domingo, em Bruxelas, é trabalhar no sentido de encontrar soluções europeias tendo em vista o Conselho Europeu [dos próximos dias 28 e 29]", anunciou Juncker, através do Twitter.

Segundo uma proposta de conclusões do Conselho Europeu, enviada pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, aos Estados membros, uma das ideias em discussão é a criação de "plataformas de desembarque regionais" em países terceiros para fazer a triagem entre migrantes por razões económicas e refugiados a precisar de proteção internacional.

Não ficou, desde logo, claro quem seriam os países participantes na reunião informal de domingo, mas o El País refere França, Alemanha, Grécia, Malta, Espanha, Bulgária, Itália e Áustria. Contactada pelo DN, fonte do gabinete do primeiro-ministro português, António Costa, disse que esta reunião informal se destina mais aos países que estão na linha da frente da crise migratória e que, para já, só está prevista a presença do chefe do governo português no Conselho Europeu dos dias 28 e 29.

Antes disso, na terça-feira, Costa recebe em Lisboa Pedro Sánchez, socialista e novo primeiro-ministro de Espanha. Sánchez será recebido também este sábado por Emmanuel Macron, presidente da França. Na terça-feira, Macron já discutira a questão das migrações com a chanceler alemã Angela Merkel, a qual está a ser fortemente pressionada a nível interno para conseguir e um novo e vasto acordo a nível europeu sobre este problema.