Tribunal onde antigo presidente vai saber se pode candidatar-se será vigiado por terra, mar e ar para evitar protestos violentos

A cidade de Porto Alegre vai transformar-se em cenário de filme de ação para receber o julgamento em segunda instância do Caso Tríplex, que pode afastar Lula da Silva das eleições de outubro no Brasil. O perímetro do edifício do Tribunal Regional Federal já está isolado desde o meio-dia de ontem. Em locais estratégicos dos prédios em redor serão colocados atiradores de elite, conhecidos como snipers. Nas margens do Rio Guaíba, que banha a cidade, ficarão a postos embarcações da marinha. E a força aérea disponibilizou aeronaves para vigiar cada movimento suspeito. No total, 4500 homens da Brigada Militar foram mobilizados para a operação. Só a passagem do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro gerou aparato semelhante no país.

"Vamos estar preparados para identificar quem queira fazer qualquer manifestação que contrarie a legislação", justificou Cezar Schirmer, secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul.

Desde há uma semana que Porto Alegre, capital do estado mais meridional do Brasil, o Rio Grande do Sul, vem recebendo militantes pró e contra Lula. Movimentos sociais tradicionalmente próximos do presidente brasileiro de 2003 a 2010 e do Partido dos Trabalhadores (PT) têm chegado em caravanas de autocarro para acampar num parque próximo do local do julgamento. O PT estima juntar mais de 50 mil pessoas na cidade, entre os quais todos os seus mais destacados dirigentes nacionais, à exceção do próprio Lula, que ontem se deslocou a Porto Alegre mas hoje deve seguir a sessão a partir do seu escritório em São Paulo, através do serviço youtube, que transmite o julgamento em direto.

Os manifestantes contrários ao antigo sindicalista, por outro lado, vão juntar-se noutros pontos da cidade. O Movimento Brasil Livre, um dos mais ativos no período do impeachment da presidente Dilma Rousseff, marcou o evento "Carna-Lula", espécie de Carnaval adiantado para festejar a condenação do líder do PT.

"A coragem vencerá o medo, a ética vencerá a imoralidade, as pessoas de bem e de carácter vencerão os corruptos", escreveu Adelaide de Oliveira, porta-voz do Movimento Vem Pra Rua, outro dos mais ativos contra Lula, no jornal Folha de São Paulo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que "o Brasil está numa bifurcação histórica". "Ou a gente enfrenta este processo, mostra que vai ter resistência neste país, ou eles vão passar por cima de nós."

Na sala de tribunal, mais ou menos indiferentes à emoção em seu redor, três discretíssimos juízes - João Pedro Gebran, Leandro Paulsen e Victor Laus - vão analisar a sentença proferida pelo colega Sergio Moro em julho do ano passado em primeira instância. Moro, juiz que coordena a Operação Lava-Jato na cidade de Curitiba, condenou Lula a nove anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Considerou que um apartamento tríplex no Guarujá é sua propriedade, como troca de favores prestados pelo antigo presidente à construtora OAS, envolvida no escândalo do Petrolão, que investiga esquema corrupto na estatal Petrobras.

O início do julgamento está previsto para as 10.30, hora de Lisboa, por ordem de Leandro Paulsen, presidente do tribunal. Depois João Pedro Gebran, relator do processo, lê a sua sentença. Segue-se exposição de 30 minutos de Maurício Gerum, procurador regional da República que vai defender o aumento da pena de Lula em virtude de ter cometido, no seu entender, três crimes e não um. A seguir, Cristiano Zanin, advogado do antigo presidente, e os defensores dos outros réus no processo têm 15 minutos para fazer as suas sustentações orais. O juiz Paulsen, que é revisor do processo, anuncia então o seu voto, sendo seguido por Victor Laus, antes do encerramento da sessão.

A julgar pelos antecedentes - o colegiado de segunda instância confirmou a sentença de Moro em 72 de 77 casos relacionados com a Lava-Jato -, Lula não será absolvido. Nesse caso, pode recorrer para o próprio Tribunal Regional Federal ou apelar a outras cortes, como o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Superior Eleitoral. Inicia-se então uma luta contra o tempo em dois campos, o político e o jurídico - o processo pode prolongar-se até depois das eleições, para as quais Lula segue em primeiro lugar em todas as sondagens de todos os cenários de primeira e segunda voltas, ou chegar a um desfecho em plena campanha eleitoral. Qualquer dos cenários deixa o país em suspenso. E nervoso.