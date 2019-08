Juiz sueco liberta A$AP Rocky e Trump diz que ele já está a caminho dos EUA

O rapper e outros dois elementos da sua equipa festejam a decisão do juiz de os libertar dentro do carro com o advogado.

O juiz sueco responsável pelo caso do rapper norte-americano A$AP Rocky ordenou a libertação do artista esta sexta-feira, dizendo que podia aguardar em liberdade o veredicto no processo por agressão, que será conhecido no dia 14 de agosto. Mas, segundo o presidente norte-americano, Donald Trump, ele não vai aguardar na Suécia o resultado do processo, estando já a caminho dos EUA.

"A$AP Rocky foi libertado da prisão e está a caminho de casa nos EUA vindo da Suécia", escreveu o presidente, que fez depois um trocadilho com o nome do rapper. "Foi uma semana agitada [rocky], vem para casa ASAP [rápido] A$AP", acrescentou.

O rapper declarou-se inocente das acusações de agressão na abertura do processo, na terça-feira. Segundo o seu advogado Slobodan Jovicic, o Rakim Mayers (o nome verdadeiro do artista), "atuou em autodefesa", admitindo que "atirou a vítima, de 19 anos, ao chão, bateu-lhe no braço e deu-lhe um murro ou empurrou o ombro".

Os procuradores suecos pedem uma pena de prisão de seis meses para o rapper e dois dos membros da sua equipa, que estão a ser julgados.

A rixa ocorreu no dia 30 de junho e A$AP Rocky, de 30 anos, foi detido no dia 3 de julho depois de um concerto, juntamente com outras três pessoas, pertencentes à sua equipa. No dia 5 de julho, o tribunal ordenou a entrada dos três arguidos na prisão, alegando que havia "risco de fuga" para o exterior.

Desde então, o presidente norte-americano expressou o seu descontentamento com a Suécia e pediu a libertação do artista. "Fazemos tanto pela Suécia, mas não parece que seja recíproco", escreveu Trump no Twitter, numa publicação em que exigia a libertação do rapper, tendo-a pedido diretamente ao primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven.

A$AP Rocky, artista de hip-hop nova-iorquino, começou a sua carreira em 2011, com o lançamento do álbum "Live, Love, ASAP".