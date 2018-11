Juiz Sergio Moro reúne-se com Bolsonaro. Brasil precisa de "agenda anticorrupção", diz

O juiz Sérgio Moro, responsável pela operação "Lava Jato", sublinhou esta quinta-feira, que o Brasil precisa de uma "agenda anticorrupção", antes da reunião com o presidente eleito, Jair Bolsonaro.

"Se há uma possibilidade de implementação dessa agenda, de convergência de ideias, de como isso deve ser feito, então há uma possibilidade. Mas, como disse, tudo é muito prematuro", afirmou Moro, o juiz que Bolsonaro quer para ministro da Justiça.

O magistrado judicial considerou "surpreendente" que o critiquem por conversar com "um presidente que foi eleito por 50 milhões de pessoas", ao ser questionado sobre um eventual impacto negativo no caso de aceitar o cargo proposto por Bolsonaro.

Moro chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, procedente de Curitiba, cidade do estado brasileiro do Paraná, onde dirigiu as investigações, em primeira instância, da operação Lava Jato, que revelou desvios milionários que, durante uma década, envolveu a empresa estatal Petrobras.

No âmbito da operação Lava Jato foram presos importantes políticos e empresários, entre os quais o antigo presidente brasileiro, Lula da Silva, condenado por corrupção e que se encontra a cumprir pena de 12 anos de prisão em Curitiba.

Bolsonaro venceu as eleições presidenciais com 55% dos votos

O capitão do Exército na reserva ganhou as eleições presidenciais do passado domingo, com 55% dos votos, enquanto Fernando Haddad, indicado por Lula, teve 44%.

Após a segunda volta das eleições, Moro felicitou Bolsonaro e desejou "um bom Governo", destacando a importância de realizar "reformas para recuperar a economia e a integridade da administração pública".

O nome de Sergio Moro tem sido avançado pela comunicação social brasileira para integrar o próximo Governo do Brasil, mas o magistrado judicial negou sempre a possibilidade de entrar na política.