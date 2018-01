Pub

A procuradoria espanhola queria reativar a ordem depois de o ex-presidente da Generalitat ter viajado de Bruxelas para Copenhaga, onde dá esta tarde uma conferência.

O juiz do Supremo Tribunal espanhol, Pablo Llarena, negou o pedido da procuradoria-geral de reativar a ordem de detenção europeia contra Carles Puigdemont. Segundo o magistrado, este não é o momento oportuno para pedir a um país estrangeiro a detenção do ex-presidente da Generalitat.

Os procuradores espanhóis tinham pedido ao juiz que reativasse a ordem de detenção europeia depois de Puigdemont ter viajado de Bruxelas, onde se autoexilou após a declaração unilateral de independência para evitar a justiça espanhola, para Copenhaga, onde esta tarde participa numa conferência sobre a Catalunha. A procuradoria considerava que a viagem era motivo suficiente para reativar a ordem de detenção.

Segundo Llarenta, o objetivo de Puigdemont é precisamente "forçar" a detenção, de forma a facilitar nova investidura como presidente da Generalitat. O presidente do Parlamento catalão, Roger Torrent, indicou que Puigdemont é o único candidato proposto para o cargo, tendo enviado uma carta ao primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, pedindo diálogo para a "situação anómala" que vive o Parlamento.

A juíza da Audiência Nacional, Carmen Lamela, que ficou inicialmente com o processo de Puigdemont, chegou a emitir uma ordem de detenção europeia, requerendo às autoridades belgas a extradição do ex-presidente da Generalitat. Contudo, Llarena cancelou-a quando assumiu o processo.

A justiça espanhola quer ouvir Puigdemont, assim como os outros ex-membros do governo que estão em Bruxelas, pelo crime de rebelião, sedição e peculato na organização do referendo de 1 de outubro e consequente declaração unilateral de independência. Pelo mesmo processo, ainda se encontram detidos o ex-vice-presidente da Generalitat, Oriol Junqueras, e o ex-conseller do Interior, Joaquim Forn.