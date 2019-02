Juiz autoriza ação contra a construção do centro Obama em Chicago

O juiz John Blakey determinou, na terça-feira, que o grupo 'Protect Our Parks' tem razões legais para questionar a instalação do centro presidencial Obama, avaliado em 450 milhões de euros, no parque Jackson, no sul de Chicago.

O projeto do centro, que vai ocupar cerca de oito mil metros quadrados do histórico parque, inclui uma biblioteca e um museu.

Para os ambientalistas, o prefeito de Chicago, Rahm Emanuel, ex-chefe de gabinete de Obama e principal impulsionador da construção do centro, não tem autoridade para ceder o uso de terras públicas para projetos privados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além disso, o grupo defendeu que os seus direitos constitucionais seriam violados caso o dinheiro dos seus impostos fosse usado para construir um edifício onde pudessem ser promovidos os interesses políticos do ex-Presidente norte-americano.

No entanto, o magistrado considerou "não existirem provas de que os queixosos usem, visitem ou de alguma forma desfrutem do parque Jackson", localizado no sul da cidade, no coração da comunidade afro-americana.

O juiz Blakey prometeu agilizar o processo da ação judicial, mesmo que haja julgamento, para não atrasar mais o processo de construção.