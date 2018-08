Juiz americano bloqueia impressão de armas em 3D

A lei só devia entrar em vigor esta quarta-feira, mas logo na sexta-feira, o grupo de defesa do acesso às armas de fogo Defense Distributed disponibilizou para download as instruções para imprimir armas em 3D. O fundador do grupo, Cody Wilson, disse à revista Wired que já foram feitos "milhares de dowloads", antes de um juiz ter travado esta terça-feira a divulgação dos manuais de instruções.

A ordem de restrição do juiz de Seattle Robert Lasnik, suspende, para já, o acordo feito em junho entre a Administração norte-americana e a organização Defense Distributed e que permitia a esse grupo texano voltar a divulgar as instruções de impressão de armas 3D via internet. Estes permitem fabricar as armas em casa, sem qualquer controlo.

"Há a possibilidade de danos irreparáveis devido à forma como essas armas podem ser feitas", alegou o juiz. Lasnik voltará a analisar o tema numa audiência a 10 de agosto. A ordem de restrição surge a pedido dos procuradores de oito estados e da capital federal.

O objeto é de plástico, mas funciona tal como uma arma normal. Os críticos lembram que não é construído industrialmente por um fabricante autorizado, pelo que não possui número de série, podendo também ficar fora do alcance dos detetores de metais e ser potencialmente indetetável.

Os que defendem a impressão de armas 3D lembram que a tecnologia é cara, que as armas não são de confiança e que a ameaça está a ser exagerada. Wilson alega que os norte-americanos têm direito a ter acesso ao software ao abrigo da Primeira e da Segunda Emenda da Constituição dos EUA, respetivamente, o direito à liberdade de expressão e o direito ao porte de armas.

Na terça-feira, antes da decisão do juiz de Seattle, o presidente dos EUA Donald Trump, declarou não fazer muito sentido a autorização para imprimir armas 3D em casa.

"Estou a analisar [o tema] de as armas de plástico 3D serem vendida ao público. Já falei com a NRA [Associação Nacional de Armas], não parece fazer muito sentido!", escreveu Trump no Twitter, sem fornecer mais pormenores.