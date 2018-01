Pub

Grupos nas redes sociais eram usados para coordenar ações criminosas

As autoridades do México anunciaram hoje que pelo menos oito jovens usaram as redes sociais para coordenarem pilhagens de lojas nos subúrbios da capital mexicana, que levaram a confrontos com a polícia e mais de 100 detenções.

De acordo com o chefe da Segurança Pública do Estado do México, Maribel Cervantes, os investigadores policiais identificaram duas contas do Facebook com mais de 3.500 seguidores que eram usadas para organizar e coordenar os roubos, que ocorreram na quarta e quinta-feira à noite nos distritos de Zumpango, Ecatepec, Tecamac e Tlalnepantla.

"Depois de desativadas as páginas do Facebook, identificámos a criação de grupos do WhatsApp que eram usados para organizar as pessoas", usando diferentes 'hashtags', acrescentou o responsável, citado pela AP.

Oito pessoas entre os 20 e os 30 foram identificadas como administradoras destes grupos de mensagens, concluiu Maribel Cervantes.