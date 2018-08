Resgate na gruta: o final feliz que os tailandeses viveram com emoção, mas sem comoção

Duas turistas portuguesas foram esta sexta-feira resgatadas de uma cascata em Chiang Mai, no norte da Tailândia, depois de terem ficado encurraladas numa pedra.

De acordo com o Thai Visa News, que cita o INN, Benedita e Leron Feron, de 21 e 25 anos, ficaram isoladas num rochedo após terem sido surpreendidas pelo aumento do caudal de água, devido à agitação que se fazia sentir, e foram salvas através de um cabo slide, como comprovam as imagens.

As duas turistas lusas foram assistidas no local, aparentemente sem ferimentos, e foram recebidas pelo governador daquela região, que lhes disponibilizou todo o apoio que seja necessário.

As fortes chuvadas que assolam aquela zona da Tailândia levaram as autoridades a fechar temporariamente a cascata ao público e retirar de lá todas as pessoas.