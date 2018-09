© Imagem do Youtube Daily Dispatch

África do Sul

Um grupo de adolescentes, de um conjunto coral, atuou nu num espectáculo escolar, na África do Sul, deixando os pais indignados. Os encarregados de educação pediram mesmo ao ministro da Educação que levasse a cabo uma investigação sobre o assunto.

O ministro Angie Motshekga, citado pelo Times Live, disse ter ficado "extremamente desiludido" com o sistema de educação depois de ver as imagens da atuação, onde as jovens, pertencentes ao grupo étnico Xhosa, dançavam vestindo apenas o pequeno avental tradicional da tribo, conhecido como "inkciyo".

Apesar de o traje ser tradicional, a atuação das jovens na Universidade Walter Sisulu causou choque depois de ter sido divulgada nas redes sociais.

"É completamente inadequado os educadores exporem as adolescentes desta forma. Não há absolutamente nada de errado em ter orgulho da nossa cultura ou herança, mas não havia necessidade nenhuma de estas jovens serem apresentadas nuas. Isto é completamente contra os valores da nossa cultura", disse o ministro em comunicado.

O professor que coordenou o espetáculo defendeu-se dizendo estar orgulhoso da prestação das alunas. "Somos pessoas orgulhosas das nossas tradições. Temos orgulho das mulheres e das meninas Xhosas", disse o educador, que preferiu não ser identificado, ao Dispatch Live.

Os Xhosa são o segundo maior grupo étnico da África do Sul.