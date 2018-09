Jovem tenista inglesa morre aos 9 anos

Este ano Sadie Bristow já tinha vencido mais de 40 jogos de ténis no segmento da liga inglesa para a sua idade: 9 anos. Mas a jovem tenista britânica não resistiu a um choque anafilático durante as férias com a família na região de Kent. Ainda foi aerotransportada para o Hospital São Jorge em Londres mas não sobreviveu.

Sadie estava entre os primeiros jovens tenistas e mesmo nas férias não interrompia os treinos. Segundo pai, Stewart Bristow, Sadie estava a jogar no jardim e sentiu-se mal: "Veio ter connosco e disse que estava indisposta." Segundo o pai, o "choque anafilático fechou-lhe as vias respiratórias muito rapidamente e ela não reagiu às doses de adrenalina que fora imediatamente dadas. É muito raro esta situação e mesmo os médicos ficaram surpreendidos com a velocidade a que tudo aconteceu."

O pai anunciou que pretende criar uma organização beneficiente com o seu nome para pessoas com a mesma doença: "Ela foi uma inspiração e queremos que isso continue."