Pub

A mulher, de 19 anos, foi levada por um grupo de cinco homens

Uma jovem de 19 anos conseguiu enviar a sua localização, através do Google Maps, ao irmão, depois de ter sido raptada por cinco homens em Bruxelas. Foi resgatada do apartamento onde estava cativa pela polícia.

De acordo com a BBC, a estudante contou às autoridades que tinha sido raptada por um grupo de cinco homens em frente a uma discoteca na capital belga. Os raptores terão depois trancado a mulher num apartamento na cidade vizinha de Charleroi, durante três dias.

A jovem terá conseguido encontrar a sua localização - a cerca de 50 quilómetros de Bruxelas - através da app do Google e enviou ao irmão, que partilhou as coordenadas com a polícia.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A operação de resgate aconteceu na noite desta segunda-feira, onde as autoridades encontraram a estudante e dois dos suspeitos, que se encontram detidos.

Os homens, que são acusados de sequestro e violação, negam os crimes e alegam que a jovem tinha um relacionamento com um deles e que seguiu o grupo de livre vontade.

A polícia continua à procura dos outros três suspeitos.