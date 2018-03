Pub

Foi ela quem alertou a polícia para o que se passava na "casa dos horrores". Mas as músicas que cantava e publicava na rede social já evidenciavam uma realidade perturbadora

A jovem de 17 anos que conseguiu fugir daquela que foi considerada "a casa dos horrores", onde os pais mantinham os 13 filhos acorrentados, tinha vários vídeos no YouTube onde cantava algumas músicas cujas letras, da sua autoria, davam entender a forma como a família Turpin vivia.

Os vídeos foram divulgados pelo canal ABC7, e numa das músicas a adolescente cantava: "Culpas-me de tudo, em todos os sentidos, culpas-me pelo que eles dizem, o que eles dizem".

Além deste, publicou mais vídeos utilizando um nome falso, e o mais recente foi publicado apenas sete dias antes de fugir da casa onde vivia presa. Foi graças ao seu alerta que as autoridades conseguiram libertar os 12 irmãos.

Além de cantar músicas da sua autoria, a jovem filmou também os cães da família e em alguns momentos consegue perceber-se, nas imagens, as paredes sujas e um monte de roupa amontoada num canto - recorde-se que as autoridades disseram que a casa estava suja, tinha um odor forte a urina e a fezes e que existia lixo em todas as divisões da moradia. Os 13 filhos estavam subnutridos e alguns tinham sido acorrentados à cama.

David e Louise Turpin, os pais, enfrentam uma pena de prisão perpétua se forem condenados pelos 78 crimes de que estão acusados e que incluem tortura, sequestro e ameaça infantil. Continuam detidos e estão proibidos de contactarem os filhos.

O caso chamou a atenção dos media internacionais e surpreendeu até mesmo os vizinhos do casal, contudo estes admitiram que raramente viam as crianças na rua.

De acordo com os investigadores, os pais submeteram os 13 filhos a abusos continuados e o crescimento das crianças ficou atrofiado. A jovem que surge nos vídeos e que acabou por salvar os irmãos aparentava ter 10 anos, segundo as autoridades.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.