Irmã deu alerta nas redes sociais e pede ajuda. Tiago Machado é cunhado do futebolista João Cancelo

Tiago Machado, português de 20 anos que emigrou para a Alemanha em setembro de 2017, está desaparecido desde domingo. O alerta foi dado pela irmã, Soraia Machado, nas redes sociais.

O jovem, que trabalha na construção civil, segundo apurou o Notícias ao Minuto junto de Soraia Machado, vive em Garching, Munique, mas trabalha em Moosach. Falava com a mãe e com a avó diariamente, mas desde domingo, 21 de janeiro, que não diz nada e tem o telemóvel desligado.

"As autoridades já estão a par da situação e estão a par dele", escreveu a irmã de Tiago no Facebook, pedindo ainda ajuda a todos os que puderem partilhar a publicação.

O Correio da Manhã adianta ainda que Tiago Machado tem outra irmã, Daniela, que é casada com o futebolista internacional português João Cancelo, que já jogou no Benfica e, neste momento, alinha no Inter de Milão por empréstimo do Valência.

Quando desapareceu tinha um casaco com um padrão camuflado. Tiago foi visto pela última vez no quarto, onde vive, por alguns amigos. Na Alemanha está também o padrasto.