Pela primeira vez, Charlene Lagarde jogou numa raspadinha. E não é que ganhou? Vai receber o prémio vitalício de mil dólares canadianos (cerca de 625 euros) por semana

Há pessoas com sorte e Charlene Lagarde é uma delas. Na primeira vez que jogou numa raspadinha, a jovem canadiana ganhou o jackpot. Ainda por cima no dia do 18º aniversário.

Para celebrar a data especial comprou champanhe e uma raspadinha da Gagnant a Vie Lottery numa loja de bebidas. Qual não foi o seu espanto quando descobriu que ganhou o jackpot. Vai receber o prémio vitalício de mil dólares canadianos (cerca de 625 euros) por semana.

A jovem podia ter escolhido a opção de receber de uma só vez um milhão de dólares canadianos na sua conta, mas preferiu outra modalidade de pagamento depois de ouvir os conselhos de um consultor financeiro.

"É sem impostos e, por isso, o equivalente a um salário correspondente a mais de 100 mil dólares canadianos por ano [cerca de 63 mil euros]. É um ótimo começo de vida para uma jovem", afirmou ao Canadian Press Patrice Lavoie, porta-voz da empresa de jogos canadiana.

Charlene Lagarde ganhou a lotaria no dia 14 e na segunda-feira foi reclamar o prémio, na companhia da família e amigos.

Viajar e investir na educação são os planos desta jovem do Quebeque.

"Quero estudar fotografia. Um dos meus sonhos é trabalhar na National Geographic", disse Lagarde aos responsáveis da Loro-Quebec, em Montreal.

