Jovem empurrado para a linha do metro por desconhecido. Só teve ferimentos ligeiros

Era uma manhã de sexta-feira normal, com os passageiros à espera do metro na estação de Arguelles, em Madrid. Mas, quando o metropolitano está já a entrar na estação, acontece o impensável: um homem empurra com um pontapé pelas costas outro passageiro para os carris. O jovem empurrado, com 23 anos, acaba por escapar do incidente apenas com ferimentos ligeiros graças a um rápido reflexo: atira-se para a parte lateral dos carris, refugiando-se num recesso, o que lhe permite escapar ileso, mesmo com as carruagens a passar por cima.

O agressor - que não conhecia a vítima - foi detido ainda na estação. De acordo com a imprensa espanhola trata-se de um brasileiro de 27 anos que sofrerá de problemas psiquiátricos: nos últimos meses foi detido três vezes por ataques ao património e a pessoas, sempre sem motivo aparente. Na última vez que foi detido, em julho, acercou-se de um carro da polícia com as janelas abertas e atirou um cigarro aceso para dentro. Quando foi confrontado pelos agentes, tentou agredi-los.

O momento do incidente ficou gravado nas câmaras do metropolitano de Madrid: