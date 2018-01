Pub

Tiago Machado vive e trabalha em Munique. Não é visto desde domingo

As autoridades alemãs já estão à procura de Tiago Machado, o jovem português de 20 anos que está desaparecido desde domingo, em Munique.

Segundo fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, o Consulado Geral em Estugarda contactou as autoridades do Estado da Baviera e foi informado de que estão em curso investigações dirigidas pela Polícia Criminal da cidade de Neufarm bei Freising, a cerca de oito quilómetros da cidade onde vive Tiago Machado, Garching.

Foram ainda alertados para o desaparecimento o Cônsul Honorário de Portugal em Munique, Vasco Szymanski, e a Missão Católica Portuguesa daquela cidade.

Foi a irmã, Soraia Machado, que deu o alerta nas redes sociais: não conseguia entrar em contacto com o irmão desde o fim de semana, algo que não era comum, uma vez que Tiago Machado, de 20 anos, falava com a família todos os dias.

O jovem, que é cunhado do futebolista João Cancelo, emigrou para a Alemanha em setembro de 2017, onde trabalha na construção civil. De acordo com o Notícias ao Minuto, vive em Garching, Munique, mas trabalha em Moosach. Falava com a mãe e com a avó diariamente e desde o dia 21 de janeiro que está em silêncio e tem o telemóvel desligado.

Quando desapareceu tinha um casaco com um padrão camuflado. Tiago foi visto pela última vez no quarto, onde vive, por alguns amigos. Na Alemanha está também o padrasto.