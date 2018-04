Pub

Médico do hospital indiano elogiou a "coragem exemplar" de Rupali Meshram

Uma jovem indiana sobreviveu ao ataque de um tigre quando tentava defender uma da suas cabras, na aldeia de Nagzira, no estado de Maharashtra, na Índia. Rupali Meshram, de 21 anos, usou apenas uma vara para afastar o animal.

"Comecei a sangrar da cabeça devido às suas garras, mas não o larguei", contou a jovem à BBC. Foi a mãe, que também ficou ferida no ataque, que a salvou, puxando-a para dentro de casa. A cabra acabou por não resistir.

Logo após o incidente, Meshram decidiu tirar uma fotografia, ainda com os ferimentos do ataque. Segundo a BBC, a jovem tirou a fotografia para provar, uma vez que o tigre continuou nas redondezas. As duas mulheres não sabiam se iriam conseguir sair de casa sem serem novamente atacadas.

A jovem disse que não existia a garantia de que conseguissem fugir, acrescentando que as suas roupas "estavam cheias de sangue" e que "queria manter um registo do que tinha acontecido".

A mãe de Meshram afirmou à BBC que quando saiu de casa, "depois de ter ouvido os gritos", viu que as roupas da filha "estavam cobertas de sangue" e pensou que ela "ia morrer ali".

Jijabhai confessou ter ficado aterrorizada quando viu a filha ensanguentada e a tentar defender-se do animal com uma simples vara. Apesar de dizer não ter medo de voltar à sua aldeia, admite que se sente "preocupada" com possíveis novos ataques.

O médico Raj Gajbhia, chefe do Departamento de Cirurgia do Hospital de Nagpur, que ficou encarregado do caso, elogiou a "coragem exemplar" de Rupali ao enfrentar o animal selvagem, frisando que a jovem teve muita sorte por não ter perdido a vida.

Rupali Meshram e a mãe já tiveram alta do hospital de Nagpur. A rapariga foi atingida na cabeça e cintura (onde os ferimentos eram mais profundos), pernas e mãos, mas conseguiu recuperar totalmente. Jijabhai, a mãe, ficou ferida debaixo do olho direito, quando tentava puxar a filha para um lugar seguro.

Depois do incidente, a comunidade local pediu a um guarda-florestal para capturar o tigre, mas o animal fugiu pouco tempo antes de o homem ter chegado ao local.

A aldeia é habitualmente frequentada por animais selvagens devido à sua proximidade com o parque natural Wildlife Sanctuary.