Autoridades pedem ajuda a possíveis testemunhas para desvendar o caso. Condutor parou no local e falou com a polícia

Samuel Berkley, de 14 anos, foi descoberto inconsciente na berma de uma autoestrada em Hyde, na zona de Manchester, em Inglaterra, durante a hora de ponta de sexta-feira. Foi levado para o hospital onde acabou por morrer já este sábado, de acordo com a polícia.

Conta o Telegrapah que o jovem foi alegadamente atropelado por um BMW descapotável cinzento. O condutor do veículo parou e falou com as autoridades.

"Samuel estava em situação crítica e apesar dos esforços dos médicos morreu, infelizmente, no hospital", disse um porta-voz das autoridades.

Lee Westhead, sargento da polícia de Manchester, deixou condolências à família e pediu que, caso existam testemunhas, estas contem o que possam ter visto.

"Os meus pensamentos estão com a família da vítima, que estão a ser acompanhados por agentes treinados nesta altura difícil. Enquanto estamos a trabalhar para descobrir o que aconteceu e juntar as peças do que aconteceu antes da colisão, peço às pessoas para ajudarem como possam", afirmou.

"Se estavam na área à hora do acidente e viram um peão na autoestrada, ou têm imagens, por favor contactem e partilhem a informação", acrescentou.

Samuel jogava futebol no Hattersley FC, como avançado, e tinha acabado de ser tio. O irmão Scott, de 21 anos, foi pai recentemente de uma menina, chamada Lilly. Tinha ainda uma irmã mais velha, de 20 anos, chamada Charlie.

A escola que frequentava usou as redes sociais para endereçar as condolências à família.