Pub

"Tenho a certeza de que planeaste, não só a morte de uma pessoa, mas um homicídio em massa", afirmou o juiz responsável pelo caso

Um adolescente de 17 anos, com notas de excelência e diagnosticado com autismo, vai ficar detido "indefinidamente" e só poderá pedir a liberdade condicional quando tiverem decorrido 11 anos da pena. O jovem esteve a "horas de cometer um atrocidade" num concerto do cantor Justin Bieber, em Cardiff, capital do o País de Gales.

Lloyd Gunton foi detido depois das autoridades detetarem que esteve a pesquisar o protocolo de segurança de um concerto de Justin Bieber, noticiou a BBC, além de ter partilhado várias mensagens de teor terrorista nas redes sociais, o que levou a uma investigação.

Gunton, que vivia no sul do País de Gales, foi detido em junho do ano passado, depois da polícia ter descoberto pesquisas sobre a jihad e a Al Qaeda: o jovem publicou imagens de terroristas, da bandeira do Estado islâmico e ainda fotos que indicavam que iria acontecer um ataque terrorista em Cardiff.

Numa das publicações desse cariz, lia-se "Que Allah traga o terror a Cardiff a 30 de junho". A senha da conta era: ataque de camião", divulgaram as autoridades.

O jovem tinha ainda pesquisado como realizar um ataque usando veículos e como esfaquear e matar alguém, além de ter analisado o protocolo de segurança do concerto de Justin Bieber.

Na altura da detenção, o adolescente tinha uma faca e um martelo na mochila da escola e uma carta em que se assumia como "soldado do estado islâmico" e onde prometia "mais ataques" terroristas.

Foi condenado por planear um atentado terrorista, por encorajamento ao terrorismo e por possuir informação de índole terrorista.

"Quando foste detido, estavas a poucas horas de cometer um ato atroz nas ruas de Cardiff. Não é possível estimar o número de pessoas que podiam ter morrido ou ficado gravemente feridas pelas tuas ações. (...) Tenho a certeza que planeaste, não só a morte de uma pessoa, mas um homicídio em massa", afirmou o juiz responsável pelo caso, na leitura da sentença, num tribunal de Birmingham.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.