Duas pessoas morreram no tiroteio na escola do Kentucky

Aconteceu no Kentucky, no início da semana

Uma jornalista do Marshall County Daily Online, um jornal do Estado norte-americano do Kentucky, correu para a escola secundária local na manhã da passada terça-feira, logo que ouviu relatos de um tiroteio que decorria nas instalações.

Ao chegar ao estabelecimento de ensino, Mary Garrison Minyard descobriu que o alegado atirador era o próprio filho. Segundo o CourierJournal de Louisville, que faz parte da rede do USA Today, a informação foi confirmada por Ann Beckett, colega da jornalista e que acabou por ficar a fazer a cobertura do acontecimento.

A identidade do adolescente de 15 anos, Gabe Parker, foi confirmada por várias testemunhas. O jovem baleou e assassinou dois colegas de turma, ferindo outras 14 pessoas antes de as aulas começarem no liceu do condado de Marshall.

As autoridades divulgaram escassa informação sobre o tiroteio, que abalou uma comunidade onde vivem menos de 5000 pessoas. Gabe Parker é descrito como um rapaz tímido, um "menino da avó" que gostava de pescar com os avós. Todos os colegas que falaram à imprensa admitiram que ficaram chocados ao descobrir quem era o suspeito. Nas redes sociais, houve quem dissesse que o adolescente era vítima de bullying.

Parker foi detido minutos depois dos homicídios. Vizinhos da jornalista garantem que a mãe do rapaz não tinha armas em casa e esclareceram que os pais de Gabe Parker se divorciaram quando ele tinha apenas cinco anos.