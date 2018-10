Jordi Cuixart: "Se Costa encorajar Sánchez a dialogar com a Catalunha está a fazer-lhe um favor"

O dirigente independentista respondeu às perguntas do DN através de um intermediário, para analisar o que mudou na Catalunha neste último ano e sobre uma possível solução do problema catalão.

Jordi Cuixart mudou muito depois de um ano na prisão? E as suas ideias?

Mudei, sim, acima de tudo eu ganhei consciência sobre mim mesmo e a força das nossas decisões e das nossas ações. As minhas convicções democráticas ficaram fortalecidas. O despropósito da repressão contra os cidadãos levou-me a estar mais preparado hoje do que há um ano para defender, até às últimas consequências, as minhas profundas convicções democráticas e pacifistas. Eu devo isso a um ano na cadeia.

Arrependeu-se de algo do que aconteceu em 20 de setembro do ano passado?

Eu não me arrependo de nada, pelo contrário, eu agiria da mesma maneira novamente. Naquele dia, a Guardia Civil lançou uma grande operação contra o referendo do 1 de outubro, que incluiu prisões e buscas em prédios do governo. As pessoas protestaram espontaneamente saindo para a rua e logo ficou claro que um dos objetivos encobertos da operação policial era que existissem incidentes e cenas de violência, e como responsáveis pelas principais organizações da sociedade civil, tivemos o sucesso de liderar um protesto de massas e pacífico.

Quando estava no carro da Guardia Civil pensou que acabaria atrás das grades?

Desde o dia em que o presidente Puigdemont convocou o referendo sabia que essa possibilidade existia. Não porque eu cometeria algum crime, mas porque infelizmente já sabemos como é o Estado espanhol com a dissidência política, mesmo que seja cem por cento pacífica e baseada numa afirmação tão democrática quanto o facto de poder votar. Falei com a minha companheira, com a família, com a gente da Òmnium, e era claro que não poderíamos deixar-nos vencer pelo medo e pelas ameaças. Durante séculos, o Estado espanhol evitou o diálogo para a resolução de seus conflitos políticos. Em Portugal sabem bem do que os catalães estão a falar.

Estava à espera de um julgamento mais rápido?

Não. No julgamento do presidente da Generalitat Artur Mas pela consulta sobre a independência de 9 de novembro de 2014, a justiça foi surpreendentemente rápida. Nem ponto de comparação com as centenas de casos de extrema corrupção dos ex-líderes do PP e do PSOE, que ficam adormecidos nos tribunais.

Pensa que será um julgamento justo?

É um julgamento político. Os nossos direitos já foram sistematicamente violados e parece que a sentença foi escrita com antecedência. Já podemos afirmar que a instrução não foi justa. Mais de 50 caixas de documentação estão em falta e em breve a procuradoria, juntamente com o partido de extrema-direita VOX, fará os seus pedidos de condenação. Mas vamos aproveitar o altifalante internacional do julgamento para denunciar o Estado espanhol e vamos dizer que em nome da unidade da Espanha não vale a pena tudo. Julgando-nos são julgados os dois milhões e meio de pessoas que participaram do referendo de 1 de outubro. A Espanha tem sido incapaz de responder de maneira civilizada ao principal desafio democrático que teve após a morte do ditador Franco. Eu não sou político, sou presidente de uma entidade cultural e estou na cadeia. Isso acontece na Turquia, no Irão ou na China, mas em nenhum outro lugar da União Europeia. O crime do qual somos acusados Jordi Sánchez e eu é o de promover a participação dos cidadãos dum referendo organizado pela Generalitat da Catalunha. A realização de um referendo que deixou de ser expressamente definido como crime no código penal espanhol em 2000!

Um ano depois, o que mudou na Catalunha?

Muitas coisas. Nada será o mesmo novamente. Nós sofremos a violência do Estado no dia do referendo, temos dois líderes da sociedade civil organizados na prisão, juntamente com sete representantes eleitos, incluindo a presidente do Parlamento da Catalunha, uma dúzia de exilados e a imputação de mais de 700 autarcas, sem esquecer as duras ameaças do rei Felipe VI em 1 de outubro do ano passado. A monarquia espanhola tem um apoio na Catalunha de não mais de 20% da população. Isso marca uma geração inteira. Hoje há uma consciência coletiva maior, que bebe de um compromisso individual. O que tem mais valor para mim é que o que acontece não procede do ódio ou ressentimento em relação a qualquer coisa ou a alguém.

Sente que o movimento de independência deixou escapar a sua oportunidade?

Possivelmente, mas virão mais oportunidades, tenho a certeza. Sabemos que não é um processo nem rápido nem fácil nem sem dor. Agora temos que aprender a vencer e pelo caminho resolver os problemas que sofre uma região rica como a nossa, mas com graves desigualdades sociais, que o governo da Espanha não nos permite afrontar. A situação é complexa, mas a Catalunha demonstrou ao longo da sua história a sua capacidade de resistência e vontade de persistir.

O que falhou para que hoje a Catalunha não seja uma república?

As ameaças de violência do Estado e a repressão tiveram consequências decisivas. Talvez a determinação no final tenha fracassado, e certamente todos nós fracassámos um pouco em não prever a virulência da resposta espanhola e a séria apatia total da comunidade internacional, começando pela Europa. Mas acima de tudo, a democracia espanhola falhou. Podiam ter olhado para o espelho canadiano ou britânico mas saiu a veia mais violenta e autoritária. O que fracassou da nossa parte, penso que é um debate que já está a decorrer, mas que, por parte dos prisioneiros, devemos tornar públicos depois de terminarem os julgamentos.

Houve autocrítica dentro do movimento de independência?

Tem havido muito mais autocrítica dentro do movimento de independência do que entre aqueles que enviaram 8.000 polícias para bater nos eleitores pacíficos. O ministro Borrell disse no outro dia que foi um erro tentar impedir um referendo com golpes, mas disse isso por estar mais preocupado com a imagem internacional da Espanha do que considerá-lo um erro como tal. Puigdemont reconheceu que foi um erro não proclamar a independência em 10 de outubro.

Existe uma bolha do independentismo mágico citada por Rufián?

Entendo isso simplesmente como uma expressão sem mais transcendência e sei que o senhor Rufián concorda que o movimento de independência tem demonstrado por muitos anos que é um projeto sólido e maioritário. A república é um instrumento para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de este país.

Puigdemont em manifestação pela libertação de Cuixart, em Bruxelas © Reuters/Yves Herman

Puigdemont fez bem em fugir?

São decisões muito pessoais. Puigdemont está a fazer um ótimo trabalho. Ele é o 130.º presidente da Generalitat e um cidadão livre que pode movimentar-se pelo mundo e explicar o que está a acontecer na Espanha e na Catalunha. Além disso, o facto de que nem a Alemanha nem o resto dos países onde há políticos exilados decidiram extraditá-los para Espanha envia uma mensagem muito clara ao mundo: o que na Espanha é considerado um crime punível com mais de 25 anos de prisão, no restante Europa civilizada não é.

O movimento de independência está fragilizado e dividido?

Não esqueçamos que um dos principais objetivos da repressão e da guerra suja do Estado é precisamente criar divisão. O resultado das eleições de 21 de dezembro é muito esclarecedor, com cerca de 80% de participação, os partidários da independência têm a maioria absoluta do Parlamento da Catalunha e junto com aqueles que defendem um referendo de autodeterminação, chegam a 84 deputados dos 135. É verdade que às vezes há discussões sobre questões insignificantes, ou pode haver discrepâncias na estratégia a ser seguida, mas a resposta inteligente de nossa parte é manter a unidade, o que não significa uniformidade.

Espera um outono muito agitado nas ruas?

Sem dúvida agitado, mas estou convencido de que, por parte da soberania, permanecerá como sempre, radicalmente pacífico. No dia 11 de setembro, mais de um milhão de pessoas saíram às ruas de Barcelona. O Supremo Tribunal acusa-nos de termos usado o nosso direito de manifestação e liberdade de expressão e a melhor demonstração que podemos fazer é que não renunciaremos aos nossos direitos de continuar a manifestar-nos e a exercer a liberdade de expressão. O julgamento terá dois cenários: o Supremo Tribunal e a rua.

Está preocupado com a fratura social?

A fratura na minha família é que em um ano eu vi o meu filho pequeno o equivalente a menos de cinco dias. A fratura social é as 20.000 execuções hipotecárias no ano passado com um banco com lucros recordes ou 20% dos cidadãos que vivem em risco de exclusão social. Honestamente, este debate não reflete a realidade. Há uma divisão de opiniões e todos nós temos a responsabilidade de tomá-lo bem sob o direito à liberdade de expressão. Se em Madrid o Vale dos Caídos não causa fratura social, com milhares de mortos, porque é que na Catalunha o debate da independência causa? O grande valor do movimento de independência é precisamente a sua natureza inclusiva, ninguém é questionado sobre as suas origens ou a linguagem que fala em casa. Pode-se sentir espanhol, italiano ou português e querer a independência da Catalunha, não é uma questão de nacionalismo ou identidade.

Pedro Sánchez é o interlocutor que a Catalunha precisa?

O problema não é apenas Sánchez, mas a história que todos os poderes do Estado impuseram à maioria dos cidadãos, a ideia de que, nos limites da democracia, podem ser colocados no diálogo e que a unidade da Espanha é sagrada e está acima do estado de direito. Como se, quando o mundo foi criado, a Espanha já existisse. Agora, para ver quem os convence de que, na democracia e sem violência, pode-se falar sobre tudo. O anticatalanismo ainda faz ganhar muitos votos para a direita e a esquerda complexada muito depois da decisão do Tribunal Constitucional contra o Estatuto Catalão. Precisamos de uma profunda regeneração dos poderes, remanescentes do regime de Franco e dos grandes media espanhóis. O problema não é um interlocutor, mas também um quadro mental e uma cultura democrática. Ainda assim, estou otimista para o médio prazo, parte da sociedade espanhola também mostra sinais de mudança e é por isso que as mensagens que vêm para o Sr. Sánchez do exterior são importantes, porque elas podem reforçar a sua posição. Se António Costa encorajar Sánchez a dialogar com a Catalunha está a fazer-lhe um favor e também aos valores democráticos da Europa.

Com os independentistas na cadeia, será possível chegar a um acordo?

Vai ser muito mais complicado. É por isso que eu sempre disse que não quero fazer parte de nenhuma negociação. Somos prisioneiros políticos, reféns, e não devemos impedir as negociações políticas que um dia virão.

Por que é tão difícil encontrar uma solução que agrade a todos?

No momento, há uma das partes que recusa o diálogo e a negociação. Enquanto continuar assim, será impossível seguir em frente. Quando chegar a hora, será tarefa de todos tentar alcançar um consenso máximo, mesmo sabendo que, numa negociação, todas as partes devem ceder.

Qual é a melhor solução para a Catalunha?

Há uma frase em catalão que diz "La autonomia que ens cal és la de Portugal", o que significa: a autonomia que precisamos é como a que Portugal tem. Bem, aqui está a minha resposta.

Òmnium Cultural tem mais de 50 anos de existência e promove a língua e a cultura catalães. Por que razão é que desde o ano 2000 adquire um papel de liderança no movimento de independência?

Porque a Òmnium tem 126.000 membros e é o reflexo de uma parte muito transversal da sociedade catalã e não pode ficar longe de tal reivindicação maioritária. Defendemos o direito à autodeterminação, que é 80% da população que deseja votar sobre o futuro político da Catalunha, mesmo que seja para votar não.



É necessário ser forte psicologicamente para não se ir abaixo na cadeia?

Os dois primeiros meses foram difíceis, até que decidi ser dono dos meus próprios atos e que tinha que aproveitar cada momento e ser feliz também dentro da prisão. A felicidade depende do autocontrolo. A meditação ajuda-me muito, bem como o apoio fabuloso de fora. Aprendemos a ser presos políticos e assumimos o que isso implica, sem resignação, mas com muita responsabilidade. Estamos a defender valores como democracia e liberdade de expressão. Se renunciarmos a isso, seria como deitar fora as conquistas da revolução portuguesa ou a luta antifranquista

Como é o seu dia-a-dia?

Manter rotinas é muito importante. Higiene pessoal e sobretudo mental. Ler, escrever cartas, praticar desporto e pouca televisão. A correspondência como presidente do Òmnium Cultural ocupa-me uma parte importante do dia. E eu também gosto muito do relacionamento com os outros presos. Além da meditação, faço cerâmica. Eu gosto de trabalhar a argila, isso liga-me à natureza, às origens da humanidade.

Sentiu a falta de alguma visita?

Muito, há muitas pessoas que não vejo há um ano. Além disso, só é permitida a comunicação de cinco membros da família no máximo e são apenas quatro vezes por mês, com duração máxima de uma hora e meia. Cada fim de semana tenho direito a 40 minutos de locutório, com um vidro no meio, com autorização prévia do estabelecimento prisional. É lamentável que no século XXI existam estas limitações comunicativas. Nesse sentido, as prisões são totalmente desumanizadas.