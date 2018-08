Netanyahu justifica uso da força para defesa das fronteiras

O primeiro-ministro israelita defendeu o uso da força na faixa de Gaza com o direito que o país tem de defender as fronteiras contra a organização "terrorista" Hamas, após a morte de 52 palestinianos sob fogo israelita.

"Todo o país tem a obrigação de defender o seu território", escreveu Netanyahu na sua conta na rede social Twitter.

"A organização terrorista do Hamas continua a proclamar a sua intenção de destruir Israel e é com esse fim que envia milhares de pessoas para forçarem a fronteira", acrescentou, assegurando que Israel continuará a agir "com determinação" para o evitar.

Cinquenta e dois palestinianos foram hoje mortos na Faixa de Gaza por soldados israelitas na fronteira, onde dezenas de milhares protestavam contra a transferência para Jerusalém da embaixada dos Estados Unidos em Israel, indicou o Ministério da Saúde local.

De acordo com um novo balanço, estas mortes elevam para 106 o número de palestinianos mortos na Faixa de Gaza desde o início, a 30 de março, de um movimento de contestação em massa, e fazem também de hoje o dia do conflito israelo-palestiniano com mais mortes desde a guerra do verão de 2014 no enclave palestiniano.

Entre os 52 civis palestinianos hoje abatidos a tiro pelo exército israelita, contavam-se "oito crianças com menos de 16 anos", afirmou o embaixador palestiniano na ONU, Riyad Mansour, em conferência de imprensa, acrescentando que "mais de 2.000 palestinianos ficaram feridos" durante os protestos.

A Faixa de Gaza é palco de confrontos desde o final da manhã, com os palestinianos a manifestarem-se contra a inauguração da embaixada dos Estados Unidos, que ocorreu hoje à tarde na Cidade Santa.