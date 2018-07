Jeremy Hunt substitui Boris Johnson na diplomacia britânica

Theresa May enfrenta motim. Plano para o brexit em causa

Corbyn pede demissão de May: "Precisamos de um governo que seja capaz de negociar o brexit"

Theresa May

A primeira-ministra britânica, Theresa May, nomeou Jeremy Hunt, até agora ministro da Saúde, para o cargo de chefe da diplomacia britânica, depois da demissão de Boris Johnson por discordar do plano para o brexit.

Hunt recusou, no início do ano, assumir a pasta das empresas, alegando que queria dedicar-se ao sistema nacional de saúde. Desde então, May já prometeu 20,5 mil milhões de libras para os próximos cinco anos, dependendo de um plano para melhorar a eficiência. Antes de assumir a pasta da Saúde, em 2012, Hunt tinha sido ministro da Cultura e ministro para os Jogos Olímpicos, entre 2010 e 2012.

Ao contrário de Johnson, que era um dos principais defensores do brexit, Hunt apoiou o "remain" na campanha para o referendo de 2016. Contudo, em outubro de 2017, o ministro disse ter mudado de opinião, em parte por causa da "arrogância" dececionante no comportamento da União Europeia durante as negociações.

"Enorme honra ser nomeado chefe da diplomacia neste momento crítivo da história do nosso país. É hora de apoiar a nossa primeira-ministra para conseguir um excelente acordo de brexit - é agora ou nunca...", escreveu no Twitter.

Minirremodelação

Para substituir Hunt, May nomeou Matt Hancock, que nos últimos dois anos foi ministro da Cultura. Este já reagiu no Twitter à nomeação. "Desejoso de me juntar ao Departamento de Saúde num momento tão importante para o nosso Serviço Nacional de Saúde. Mal posso esperar para começar", escreveu.

A minirremodelação de governo fica completa com a nomeação do procurador-geral e deputado Jeremy Wright, eleito por Kenilworth e Southam, para a pasta da Cultura, Media e Desporto.