Pub

Acusação foi feita por um ex-espião checoslovaco que foi expulso do Reino Unido nos anos 80

Jeremy Corbyn, líder dos trabalhistas no Reino Unido, viu-se nos últimos dias no centro de uma nova polémica: um antigo espião checoslovaco alegou que, nos anos 80, Corbyn trabalhou como espião/informador para o bloco soviético, em plena Guerra Fria. Para Corbyn, alguns jornais andam a ver demasiado filmes de "James Bond".

De acordo com Jan Sarkocy, Jeremy Corbyn encontrou-se algumas vezes com o espião, que se fazia passar por diplomata da Checoslováquia, nos anos 80, e que acabou por ser expulso do Reino Unido em 1989, quando se descobriu que era um espião. Sarkocy afirmou também aos tabloides britânicos que foi ele a introduzir Corbyn no círculo de informadores do país que juntava o que hoje são dois países: República Checa e Eslováquia.

Contudo, de acordo com vários académicos ouvidos pelo jornal Guardian, a história não bate certo com a documentação que existe e que foi estudada pelo analista do ministério da Defesa checo, Radek Schovanek, que disse ao jornal britânico que as suspeitas que caíram sobre Corbyn nos últimos dias são falsas. O analista estuda documentos sobre a antiga polícia checoslovaca há 25 anos.

Schovanek também refutou as alegações de Sarkocy, que afirmou que na altura chegou a ter entre 10 a 15 informadores no círculo trabalhista, incluindo ex-presidente da câmara de Londres Ken Livingstone.

Esta terça-feira, Jeremy Corbyn reagiu em vídeo e afirma que alguns jornais, aqueles que espalharam a história, estavam a comportar-se um pouco à "James Bond". "Encontraram um antigo espião checoslovaco cujas alegações são completamente falsas", disse também o líder trabalhista.

O Guardian explica também que as reuniões entre Sarkocy e Corbyn aconteceram efetivamente na Câmara dos Comuns, nos anos 80, mas que o britânico nunca foi um informador pago do StB, os serviços de informação e segurança da antiga Checoslováquia. Sarkocy alega ainda que tinha na carteira outras figuras dos trabalhistas, às quais pagou entre 1130 e 17 mil euros, aproximadamente.

"Se compararmos os documentos que ele escreveu e assinou com o que está a dizer agora, ele está a mentir. Ele assinou vários documentos no Reino Unido que diziam que Corbyn era um contacto e não um agente", diz o analista de 54 anos, explicando que o termo "contacto" não queria dizer nada, ao fim ao cabo, porque os agentes checoslovacos podiam ter muitos "contactos", mas que isso não garantia qualquer informação.

Em resposta, os deputados do Partido Conservador pediram que Corbyn torne público o seu ficheiro da Stasi, alegadamente compilado pela polícia secreta da antiga RDA (República Democrática Alemã). No entanto, as autoridades alemãs responsáveis pelo arquivo da Stasi já explicaram que não encontraram nenhum documento sobre Jeremy Corbyn.