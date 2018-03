Pub

Os dois ocupantes do Hawk ejetaram-se antes do aparelho cair

Um jato da esquadrilha de acrobacia da força aérea britânica, despenhou-se hoje na base RAF Valley, perto de Hoyhead, no norte do País de Gales, revelou o ministro da Defesa do Reino Unido, Gavin Williamson.

De acordo com o membro do Governo britânico, citado pelo jornal The Guardian, os dois ocupantes do Hawk ejetaram-se antes do aparelho se ter despenhado durante um treino, às 13:30 locais, mesma hora em Lisboa.

A RAF (Royal Air Force) referiu que está a desenvolver-se "uma investigação ao incidente", pelo que não revelou mais informações sobre o caso.

O departamento de socorro do País de Gales recebeu um alerta a reportar que "um avião tinha caído" na RAF Valley.

A esquadrilha Red Arrows participa em espetáculos aéreos e em eventos militares.