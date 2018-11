James Bond nasceu no Estoril? As gafes de Boris Johnson quando passou por Portugal

Quando era chefe da diplomacia britânica, Boris Johnson passou por Lisboa, para lembrar a mais velha aliança do mundo entre Reino Unido e Portugal e garantir que o Brexit não significa que o seu país vá deixar a Europa ou os parceiros de longa data. A mensagem era simples, mas o vídeo que filmou junto ao Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em outubro de 2017, revelou-se complicado.

A BBC revelou agora as dificuldades que Boris Johnson teve para filmar o vídeo de menos de um minuto e 30 segundos que publicou na conta oficial doForeign Office (o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico), a 27 de outubro. Tudo como parte do especial de três episódios que o segundo canal da estação pública britânica está a emitir sobre os bastidores do ministério, intitulado Inside the Foreign Office" do realizador Michael Waldman.

As gafes de Johnson, que deixou o governo britânico no verão em desacordo com o plano de Brexit da primeira-ministra Theresa May e se tornou uma das suas principais críticas, foram divulgadas nesta segunda-feira na conta oficial da BBC Two no Facebook e no Twitter. "Enquanto chefe da diplomacia, Boris Johnson era encorajado a publicar regularmente nas redes sociais", é a legenda.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Johnson até começa bem o vídeo. Diz que está em Portugal "para celebrar a mais velha aliança e amizade na história da diplomacia. Remonta a 1386, avança pelas guerras napoleónicas, pela II Guerra Mundial..." E é nesse momento que se perde "...durante a qual, claro, este foi um lugar que..."

O ministro vira-se então para o assessor e diz: "Estou a tentar pensar o que aconteceu na II Guerra Mundial, corta isto por um segundo, o que é que fizemos na II Guerra Mundial. Era neutral, não era?" Nesse momento, alguém que não aparece no vídeo refere os Açores. "Os Açores!", grita Johnson. "O que é que fizemos nos Açores?"

Na segunda tentativa, em causa está a parceria comercial. "Portugal é o nosso quarto parceiro comercial", diz o ministro. O vídeo leva um corte e vê-se um assessor explicar que o Reino Unido é o quarto parceiro comercial de Portugal, mas que Portugal não é o quarto parceiro comercial do Reino Unido.

"Okie dokie", diz Johnson antes de começar outra tentativa. "O próprio James Bond diz-se que terá nascido no Estoril", afirma confiante, só para ser novamente interrompido pelo assessor. "O James Bond não nasceu...", começa este por dizer, com o ministro a responder chateado. "Não podes dizer uma coisa no briefing e depois corrigir-me." O assessor explica: "A ideia... A ideia para o James Bond nasceu..."

No episódio, vê-se Boris Johnson a receber esse briefing ao princípio do dia, mas também a conversar com o então ministro da Economia português, Manuel Caldeira Cabral, que lhe diz que fez um doutoramento na Universidade de Nottingham. Depois, Johnson segue para o Palácio das Necessidades, para a reunião com Augusto Santos Silva. "Deus! É espantoso. Vocês têm mais ouro, Augusto, do que nós temos no Foreign Office."

Vídeo final nas redes sociais

O vídeo final de Johnson filmado junto ao MAAT foi publicado no site do Foreign Office, a 27 de outubro. "Ao sairmos da UE, não estamos a deixar a Europa, e seguramente não estamos a deixar Portugal", lia-se.

"A tirania do Twitter é implacável", refere a voz off no vídeo das gafes, antes de passar as imagens para outro vídeo, desta vez o gravado em Paris, para onde Boris Johnson viajou depois de deixar Lisboa. "Olá pessoal, daqui o Boris Johnson. Estou em Paris, que obviamente é o nosso mais próximo...", refere o ministro, esquecendo-se de que palavra queria usar e pedindo para voltar ao início.

O primeiro episódio de Inside The Foreign Office, intitulado "Manter o poder e a influência", estreou-se a 15 de novembro, na BBC Two. O segundo, "Admirável mundo novo", que abarca a visita de Johnson a Lisboa, passou na última quinta-feira, dia 22. O último episódio, "Britânicos em problemas", será transmitido a 29 de novembro.

Reações no Twitter

As gafes de Johnson não passaram despercebidas no Twitter. James Felton, que escreve comédia para a rádio e televisão, resumiu. "Isto é o que acontece quando confias os deveres de chefe da diplomacia a um esfregão que foi abalroado por um presunto", escreveu numa das mensagens.

Depois, diante do facto de aparentemente muitas pessoas terem saído em defesa de Johnson, acrescenta: "Para todos os que estão a defender o vídeo, ele era chefe da diplomacia e não sabe nada dos países para os quais era enviado a trabalho. Ele é um palhaço. Um pretensioso que faz uma pausa no trabalho para despentear o cabelo e autopromover-se para a câmara. E nem isso consegue fazer corretamente."

O jornalista Ian Fraser também partilha o vídeo, dizendo que Johnson tem dificuldades com os factos durante a sua digressão diplomática.