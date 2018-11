Jair Bolsonaro anuncia mais três ministros

Jair Bolsonaro indicou o deputado federal Marcelo Álvaro António, do Partido Social Liberal (PSL, de Bolsonaro), para ministro do Turismo; Osmar Terra, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), para o Ministério da Cidadania; e Gustavo Canuto, sem filiação partidária, para o Ministério do Desenvolvimento Regional.

Marcelo Álvaro António, cujo verdadeiro nome é Marcelo Teixeira Dias, trocou em 2017 o Partido da República pelo PSL. Segundo a Folha de São Paulo, tornou-se próximo de Jair Bolsonaro após a tentativa de assassínio ao candidato presidencial em Juiz de Fora, Minas Gerais, estado em que concorreu como deputado federal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Osmar Terra saiu do governo de Michel Temer em abril, para poder candidatar-se a deputado federal. Agora vai assumir o novo ministério, que vai incluir as pastas do Desenvolvimento Social, Desporto, Cultura e Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.

Gustavo Canuto, que desempenha as funções de número dois (secretário-executivo) do Ministério da Integração Nacional, foi promovido a ministro do novo Ministério do Desenvolvimento Regional, que funde a Integração Nacional e as Cidades.

Até hoje, o Governo formado por Jair Bolsonaro, que entra em funções em 1 de janeiro, é constituído por 19 ministros, menos 10 do que o atual executivo de Michel Temer.

Bolsonaro chegou a referir que o novo Governo teria apenas 15 ministérios, mas o número de ministros aumentou e o presidente eleito referiu hoje que poderá indicar mais "dois ou três".

Em declarações à comunicação social, Osmar Terra disse que não ficará responsável pelos Direitos Humanos e que haverá outra pasta ou secretaria para esta área.

Terra, que tutelará o Desporto e a Cultura, afirmou que a atual Secretaria da Mulher poderá também ser ministério.