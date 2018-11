Ivanka Trump mandou centenas de mails oficiais da sua conta pessoal

Ivanka Trump enviou centenas de emails para colaboradores da Casa Branca, membros do governo e assistentes pessoais, através da sua conta privada - muitos deles violando a lei federal de proteção de registos públicos, escreve o Washington Post.

Os responsáveis pelo serviço de auditoria da Casa Branca tomaram conhecimento desta utilização do email pessoal de Ivanka Trump para assuntos de Estado quando cinco agências governamentais os exibiram como prova num caso judicial. Esses mails provam que a filha do Presidente usou a sua conta pessoal, em boa parte do ano de 2017, para discutir ou delegar tarefas oficiais da Casa Branca. A conta pessoal estava alojada num domínio partilhado com o seu marido, Jared Kushner.

Ivanka Trump esteve na reunião em que foi anunciada a saída de Nikki Haley © EPA/MICHAEL REYNOLDS

A semelhança deste caso com a acusação que levou o FBI a investigar Hillary Clinton, durante a campanha eleitoral de 2016, alarmaram a Casa Branca. Por esta mesma razão, Donald Trump passou a usar a expressão "Crooked Hillary" para criticar a sua adversária.

A Casa Branca delegou a resposta às questões do Washington Post no advogado de Ivanka Trump. Este admitiu que, no início das suas funções, a filha do Presidente pode ter usado a sua conta pessoal, por desconhecimento, mas sem nunca revelar informações restritas, por essa via.