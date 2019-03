Ivanka diz ter "trabalho mais duro do mundo" como filha de Trump

Ivanka Trump ocupou por duas vezes o lugar do pai na cimeira do G20

Ivanka Trump brincou com o privilégio de ter nascido filha do presidente americano, chamou-lhe mesmo o "emprego mais difícil do mundo".

A conselheira sénior da Casa Branca tentou rir das críticas com pequenos comentários no jantar anual Gridiron em Washington na noite de sábado, uma reunião organizada por jornalistas. "A imprensa parece pensar que é irónico que eu, nascida em berço de ouro, pense que as pessoas querem trabalhar pelo que lhes é dado", disse Ivanka, segundo o The Washington Post. "Como se ser filha de Donald Trump não fosse por si o trabalho mais difícil do mundo".

Estas declarações surgem na sequência da sua crítica ao pacote de propostas de esquerda do senador Ed Markey e da congressista Alexandria Ocasio-Cortez, para aumentar o salário mínimo federal e garantir empregos para todos nos EUA. "Passei muito tempo a viajar pelo país, nos últimos quatro anos, as pessoas querem trabalhar pelo que recebem", disse Ivanka Trump, numa entrevista à Fox News que foi para o ar na semana passada.

Nos seus comentários no sábado à noite durante o jantar com jornalistas, Ivanka também reconheceu a ausência do pai no jantar. "A oportunidade de gozar com os media não é algo que ele deixe passar de ânimo leve", disse, acrescentando que para o pai - que critica regularmente os meios de comunicação no Twitter, "todos os dias são um jantar de Gridion".

No ano passado, o evento esteve recheado de brincadeiras sobre Trump, incluindo os comentários da senadora Amy Klobuchar, que recentemente anunciou a sua candidatura presidencial.