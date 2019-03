Israel recolhe donativos para ajudar Moçambique

A Embaixada de Israel em Portugal está a realizar uma campanha de recolha de donativos para as vítimas do ciclone Idai, que devastou Moçambique.

Esta iniciativa, feita em colaboração com a Comunidade Judaica de Portugal, garantiu até ao momento 50 mil euros, que serão transferidos para a Cáritas de Portugal.

De acordo com um comunicado enviado às redações, "o Embaixador de Israel em Portugal, Raphael Gamzou, disse ao Presidente da Cáritas que, apesar dos desafios que o seu país atravessa, como a defesa dos próprios cidadãos contra ataques terroristas como o desta manhã [de terça-feira], Israel não se pode desviar nunca do imperativo de ser solidário com os outros, neste caso, com o povo de Moçambique".

De Israel chegará a Moçambique uma outra ajuda, por intermédio de equipas de emergência constituídas por médicos, paramédicos e assistentes sociais, alguns dos quais já no terreno, que transportarão mercadorias como filtros de água fabricados em Israel, com o objetivo de transformar as águas poluentes em água potável para as comunidades afetadas.