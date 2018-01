Pub

A lei prevê penas de prisão para quem fale de "campos de extermínio polacos". Governo israelita fala em tentativa de negar o Holocausto

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o seu homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, acordaram no domingo "abrir imediatamente um diálogo" sobre um projeto de lei polaco que criminaliza a utilização da designação "campos de extermínio polacos".

Os dois governantes falaram por telefone e, segundo o gabinete de Netanyahu, "acordaram abrir imediatamente um diálogo e constituir duas equipas para tentar compreender a questão da legislação" polaca.

A lei, que visa defender a imagem da Polónia e que prevê penas de prisão para quem fale de "campos de extermínio polacos", foi aprovada na sexta-feira pela câmara baixa do parlamento polaco e já levou o Estado hebreu a acusar Varsóvia de negar o Holocausto.

Para os conservadores no poder na Polónia, o objetivo é evitar que se atribua "à nação ou ao Estado polaco" crimes cometidos pelos nazis alemães no seu território ocupado, mas o governo israelita vê uma tentativa de negar a participação de alguns polacos na exterminação dos judeus pelos nazis.

O embaixador polaco em Israel foi chamado no domingo pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita para dar explicações sobre o projeto de lei.

As autoridades israelitas consideraram ainda "particularmente inesperado e infeliz" o momento de aprovação da legislação, na véspera do Dia Internacional do Holocausto, que se assinalou no sábado.

Adiantaram que a legislação "não ajudará" a divulgar a verdade histórica e "pode prejudicar" a liberdade de investigação e o legado da Segunda Guerra Mundial.

O 'site' noticioso israelita Ynet indicou hoje que numerosos historiadores asseguram que muitos polacos colaboraram com os nazis após a ocupação do seu território em 1939 e a posterior construção de campos como Auschwitz e Treblinka e que estiveram envolvidos em crimes atrozes contra a população judia.

O governo ucraniano também denunciou outro ponto da mesma lei, que permite processar os que negam os crimes dos nacionalistas ucranianos cometidos entre 1925 e 1950, incluindo os que colaboraram com os nazis alemães.

A Ucrânia "opõe-se categoricamente a uma nova tentativa de impor um tratamento unilateral de acontecimentos históricos", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado, exprimindo "grande preocupação face à intenção de apresentar os ucranianos unicamente como 'nacionalistas criminosos' e 'colaboradores do 3.º Reich'".

Para o diretor do Instituto ucraniano da Memória Nacional, Volodymir Viatrovych, aquela legislação é "perigosa não para a Ucrânia, mas para a Polónia", porque "marca um passo importante para a limitação da liberdade de expressão e a introdução da censura".