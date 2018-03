Pub

O ataque do exército israelita acontece após explosões junto à fronteira

Vários artefactos explodiram hoje a norte da fronteira de Gaza com Israel, um ataque retaliado pelo exército israelita posteriormente contra as infraestruturas do movimento islamita Hamas.

Após a detonação de um número indefinido de artefactos junto à cerca da fronteira, onde normalmente as tropas israelitas fazem patrulha, "os tanques do exército atacaram as posições do Hamas", disse a porta-voz militar no Twitter.

Na declaração, o porta-voz sublinhou que "responsabiliza o Hamas por todos os incidentes de terrorismo que ocorrem sob a sua jurisdição".

Esta fonte e um porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza garantiram que nenhuma vítima foi registada.

Há um mês, quatro soldados israelitas ficaram feridos, dois deles com gravidade, num incidente semelhante e que foi retaliado por Israel com 18 ataques contra "centros terroristas da organização terrorista do Hamas".

Israel, que tal como os Estados Unidos e a União Europeia, considera o Hamas uma organização terrorista, mantém o enclave sob bloqueio.

Israel e o grupo islâmico mantêm um cessar-fogo desde 2014, que tem sido quebrado por ataques pontuais de Gaza, aos quais Israel responde com represálias contra infraestruturas militares.