Depois de um ano na gaveta do Parlamento, as propostas de regulamentação de plataformas na área de transportes serão enfim debatidas ponto a ponto na comissão de Economia, nesta quinta-feira. Entre 2014, quando chegou a Portugal, e o final do ano, a plataforma acumulou 5 mil motoristas parceiros e a app já conta com mais de um milhão de downloads. No dia em que revela um estudo da Deloitte que mostra a aceitação e o impacto da Uber por cá, o diretor-geral para Espanha e Portugal destaca as mais-valias conseguidas nestes menos de quatro anos de operação no país e diz-se confiante num acordo alargado para uma legislação que clarifique a atividade.

