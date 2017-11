Pub

Um novo retrato de casal. É assim que a rainha Isabel II e o príncipe Philip celebram as inéditas sete décadas de casamento que os unem.

Isabel II e o marido, o príncipe Philip, assinalam esta segunda-feira o 70º aniversário de casamento. Para a ocasião., o Palácio de Buckingham divulgou novas fotografias do casal. A rainha é a monarca há mais tempo no trono, o seu casamento é também o mais longo dentro das casas reais.

A jovem Lilibeth, como lhe chamavam em família, trocou alianças com o príncipe Philip em 1947, na Abadia de Westminster. A noiva tinha 21 anos quando contraiu matrimónio com o tenente Mountbatten, um elegante aristocrata de ascendência alemã, então com 26 anos. Seis anos depois morria o pai de Isabel e a primogénita era coroada rainha de Inglaterra.

A primeira fotografia, divulgada no sábado, mostra o casal ladeado por duas pinturas históricas de Thomas Gainsborough de 1781 de Georges III e da rainha Charlotte, que foram casados durante 57 anos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A imagens foi tirada na Sala de Desenho do Castelo de Windsor no início do mês de novembro, detalha o Instagram da casa real britânica. O autor dos novos retratos é Matt Holyoak, fotógrafo de celebridades.

"Sinto-me muito honrado e privilegiado por ter sido chamado a contribuir para esta ocasião especial", afirmou o fotógrafo. "A minha visão para a imagem era capturar um retrato íntimo e natural da rainha e do Duque de Edimburgo para celebrar este momento. A rainha e o duque estavam muito felizes e descontraídos o que o tornou um prazer. Penso que as imagens mostram a sua força e união", afirmou o fotógrafo.

O vestido da rainha é de Angela Kelly, costureira e assistente pessoal da soberana desde 2002. A joia é uma pregadeira de Andrew Grima que lhe foi oferecido em 1966.

Este domingo foram distribuídas mais três imagens de Isabel II e Philip em estúdio, com um fundo de platina, um piscar de olhos à data que agora assinalam.

A marca histórica dos 70 anos de matrimónio será assinalada esta segunda-feira com um jantar, entre familiares e amigos, no Castelo de Windsor, detalha a BBC. A celebração pública faz-se com a emissão de um selo comemorativo com imagens do casal.

Isabel II e o marido têm quatro filhos -- Carlos, herdeiro ao trono, Ana, André e Eduardo --, oito netos e cinco bisnetos.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.