Irlanda investiga caso de diagnósticos errados a mulheres com cancro

A montra confunde: brinquedos de plástico antigos e desbotados, uma cana de pesca, postais ilustrados, produtos para limpar móveis e dar brilho às pratas, biquínis modernos, pratinhos de louça, uma tábua de passar a ferro, um puzzle com a imagem da Riviera francesa. Mais do que uma loja parece um gabinete de curiosidades, um desafio ao esforço de catalogação que faz lembrar a enciclopédia chinesa citada por Jorge Luis Borges, onde os animais se dividem em 14 categorias: (a) pertencentes ao imperador (b) embalsamados (c) amestrados (d) leitões, etc.