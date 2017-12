Pub

As forças de segurança confiscaram projéteis pertencentes ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI), segundo informou o Ministério do Interior do Iraque

Em comunicado, o ministério detalhou que foi descoberto um armazém de armas na zona de Al Ghabat, a norte da cidade de Mossul, onde foram confiscados 156 foguetes de argamassa, 397 projéteis, três canhões antiaéreos e um lançador de foguetes.

A Polícia Federal desativou 100 artefactos explosivos na cidade de Samará, situada a 120 quilómetros a norte de Bagdade.

Por outro lado, as milícias pró-governo Multitude Popular, lideradas por xiitas, destruíram oito túneis que foram usados pelo EI para se esconder e escapar na província de Saladino, a norte de Bagdade.

No ano passado, as tropas e milícias iraquianas, apoiadas pela coligação internacional liderada pelos Estados Unidos (EUA), recuperaram ao Estado Islâmico quase a totalidade das áreas que dominavam no Iraque, incluindo Mossul, da qual foram expulsos em julho passado depois de uma dura ofensiva de mais de nove meses.

O Estado Islâmico perdeu a maioria das cidades e territórios que conquistou na Síria e no Iraque em 2014, quando declarou um "califado" nas amplas áreas dos dois países que chegou a dominar.