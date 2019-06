Irão vai ultrapassar stocks autorizados de urânio enriquecido

O presidente Hassan Rouhani e o líder da agência nuclear iraniana Ali Akbar Salehi numa apresentação da tecnologia nuclear do país, em abril deste ano

Presidente do Irão lamenta inação da Europa para salvar acordo nuclear

Um porta-voz da agência atómica iraniana confirmou, nesta segunda-feira, que o país irá ultrapassar, "dentro de dez dias", o limite de 300 quilos de reservas de urânio pouco enriquecido (LEU) que o país está obrigado a cumprir no âmbito do acordo nuclear. Behrouz Kamalvandi, que falava numa conferência de imprensa, citada pela Reuters, no reator de água pesada de Arak.

O responsável governamental acrescentou que o país irá também acelerar o nível de enriquecimento de urânio para os 3,7% - uma percentagem que ainda não permite o fabrico de armas nucleares mas que já excede o limite de 3,67% igualmente estabelecido nos acordos internacionais.

Kamalvandi responsabilizou o Ocidente, em particular os Estados Unidos, pela decisão, lembrando que Donald Trump retirou a América do acordo nuclear em maio do ano passado, recuperando também parte das sanções que entretanto tinham sido levantadas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Se o Irão sentir que as sanções foram reestabelecidas ou não levantadas tem o direito de, em parte ou na totalidade, suspender os seus compromissos", defendeu. Ainda assim, acrescentou, os países da União Europeia poderão ainda salvar o acordo, desde que "honrem os seus compromissos".

Sem capacidade para escoar excesso

De acordo com a CNN, mesmo que o Irão não pretendesse exceder as quotas de urânio acordadas, o facto de os Estados Unidos se terem retirado do acordo nuclear dificulta o seu cumprimento, já que Teerão estava autorizado a exportar o excesso de urânio e água pesada (que contém átomos mais pesados de hidrogénio, conhecidos por deutérios), o que torna bastante mais difícil esta exportação.

A alternativa seria parar por completo a produção, o que terá acontecido algumas vezes no passado.

As relações entre Washington e Teerão atravessam um momento particularmente tenso, que conheceu um novo capítulo na quinta-feira passada quando dois petroleiros foram atacados no Golfo de Omã, com os Estados Unidos e a Arábia Saudita a culparem o Irão, que negou todas as acusações.

O incidente aconteceu durante uma visita ao país do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que tem tentado mediar o conflito entre os Estados Unidos e o Irão, e foi descrito por Teerão como um ato de sabotagem destinado a minar as conversações, já que os petroleiros em causa teriam ligações ao Japão.