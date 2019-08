Irão mantém retenção de petroleiro britânico até nova ordem judicial

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Moussavi, garantiu, em conferência de imprensa, não haver qualquer relação entre o arresto desses dois navios, apesar de o "Stena Impero" ter sido capturado pela Guarda Revolucionária duas semanas após a Marinha britânica ter apresado o petroleiro iraniano.

"Temos de aguardar por uma ordem judicial para libertar o navio infrator britânico, que cometeu três violações marítimas", disse Abbas Moussavi.

Na quinta-feira passada, o Tribunal de Gibraltar decidiu libertar o petroleiro que estava retido desde o início de julho tendo os Estados Unidos pedido para o navio ser apresado novamente devido a alegadas violações das sanções aplicadas a Teerão.

O "Grace 1", que mudou o nome para "Adrian Daria", partiu no domingo à noite para o porto grego de Kalamata.

O petroleiro iraniano tinha sido apresado em Gibraltar no início de julho, acusado de violar as sanções da União Europeia (UE) contra a Síria, por alegadamente transportar 2,1 milhões de barris de petróleo para aquele país árabe, o que Teerão sempre rejeitou.

"A ação do Governo britânico e do Governo de Gibraltar para tomar posse do 'Grace 1' foi ilegal e já declarámos este ato como pirataria e que nenhuma lei internacional concederá permissão", disse o porta-voz do MNE iraniano.

Abbas Moussavi considerou ainda ter ficado demonstrado que Gibraltar já não segue as ordens de Washington, quando rejeitou o pedido feito na sexta-feira pelos Estados Unidos para que o Governo de Gibraltar voltasse a arrestar o petroleiro iraniano.

No entanto, as autoridades de Gibraltar responderam no domingo que não podem cumprir esta ordem porque as sanções dos EUA ao Irão não se aplicam à legislação do Reino Unido e do resto da União Europeia, que não considera a Guarda Revolucionária como um grupo terrorista.

Perante outras manobras possíveis dos Estados Unidos, Abbas Moussavi explicou que a República Islâmica fez as advertências necessárias às autoridades norte-americanas, "através dos canais oficiais e especialmente através da embaixada da Suíça (que representa os interesses de Washington em Teerão), para que não fossem cometidos nenhuns erros".

O porta-voz acrescentou que se for tentado novamente o arresto do petroleiro "haverá consequências graves".

O "Stena Impero", cuja captura agravou a crise diplomática entre Teerão e Londres, está, desde 19 de julho, no porto de Bandar Abas, acusado de não respeitar as regras de navegação, algo que empresa de navegação nega.

O porta-voz da diplomacia do Irão disse hoje que não se tratou de uma medida de represália e que aguarda uma "rápida" decisão judicial sobre o petroleiro britânico.

A tensão entre o Irão e os Estados Unidos tem estado alta desde que o Presidente dos EUA, Donald Trump, retirou o seu país do acordo sobre o programa nuclear do Irão de 2015 e voltou a impor sanções a Teerão.

A isto somou-se uma série de incidentes no Golfo Pérsico, onde se registam ataques a petroleiros e cargueiros desde maio, além de derrubes de drones.