Irão condena espiões da CIA à morte

O controlo de dois petroleiros de bandeira inglesa no Estreito de Ormuz por parte de elementos da Guarda Revolucionária fez aumentar a tensão na região

As autoridades iranianas garantiram esta segunda-feira que anularam uma rede de espionagem norte-americana no país e que condenaram à morte 17 elementos dessa organização. A notícia está a ser avançada pela agência Fars que cita como fontes oficiais do Ministério da Segurança.

Esta decisão é o mais recente desenvolvimento da tensão que existe entre o Irão e os Estados Unidos. No sábado, as autoridades iranianas divulgaram um vídeo em que negavam que os EUA tivessem destruído um drone iraniano em resposta à alegação do presidente Donald Trump que tinha anunciado a destruição desse equipamento.

Nas imagens divulgadas, e que terão sido obtidas na quinta-feira passada, pode ver-se o navio norte-americano USS Boxer e uma outra embarcação de guerra dos EUA no Estreito de Ormuz.