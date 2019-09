Irão anuncia que já começou a usar centrifugadoras avançadas para enriquecimento de urânio

A Agência de Energia Atómica do Irão (AEAI) anunciou este sábado que começou a usar centrifugadoras avançadas para aumentar as suas reservas de urânio enriquecido, reforçando a redução de compromissos face ao acordo de 2015.

Em causa estão 20 centrifugadoras IR-4 y de 20 IR-6, segundo detalhou o porta-voz da AEAI, Behruz Kamalvandí, numa entrevista conjunta a vários jornalistas, durante a qual insistiu que o Irão tem o direto de reduzir os compromissos assumidos no acordo de 2015 na medida em que uma das partes não está a cumprir com as suas obrigações.

As centrifugadoras IR-6 conseguem produzir urânio enriquecido dez vezes mais depressa do que as IR- 1 e as IR -4 são cinco vezes mais rápidas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda assim, a Agência Intrenacinal de Energia Atómica (AIEA), que já foi informada das novas medidas que estão a ser tomadas pelo Irão, pretende continuar a supervisonar o programa nuclear deste país, segundo indicou Behruz Kamalvandí, citado pela agência espanhola Efe.

O acordo de 2015 foi assinado entre o Irão e os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China), mais a Alemanha, e previa o levantamento de sanções internacionais em troca de limitações e maior vigilância do programa nuclear iraniano.

Um ano após o anúncio da decisão norte-americana de abandonar o acordo, o Irão declarou que não se sentia obrigado a continuar a respeitar alguns dos seus compromissos do pacto enquanto os restantes signatários não conseguissem ajudá-lo a contornar as sanções dos Estados Unidos

Para domingo, dia 8 de setembro, está prevista uma reunião da Agência Internacional de Energia Atómica com as autoridades iranianas. "O diretor geral interino da AIEA, Cornel Feruta, vai viajar para Teerão no sábado para se reunir com as autoridades iranianas no domingo", divulgou a agência num comunicado emitido na sexta-feira.

Segundo o documento, esta visita de Cornel Feruta faz parte das "interações em curso" entre o Irão e a AIEA, acrescentando que inclui "a verificação e monitorização" da agência ao acordo de Viena, assinado em 2015, sobre a energia nuclear iraniana.

Na sexta-feira, a Comissão Europeia instou o Irão a retroceder na intenção de reduzir os compromissos nucleares assumidos com a comunidade internacional, no âmbito do acordo assinado em 2015, pedindo que Teerão "não prejudique" tal protocolo.

No encontro com jornalistas, o porta-voz da AEAI deu conta da nova fase de redução de compromissos mas também referiu a intenção do Irão em continuar a permitir o acesso dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) às suas instalações nucleares.