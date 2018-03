Pub

Assessor pessoal de Trump foi demitido na segunda-feira. Saiu escoltado e nem o casaco levou

John McEntee é outra das baixas desta semana na Casa Branca. Na segunda-feira à tarde, o assessor pessoal de Donald Trump foi demitido: saiu escoltado e nem pôde recolher os seus bens pessoais. Segundo o The Wall Street Journal, até o casaco ficou no gabinete.

A CNN conseguiu entretanto apurar que o despedimento estará relacionado com uma investigação de crimes financeiros, aos quais John McEntee estará ligado. Este foi o primeiro despedimento da semana. Já esta terça-feira soube-se, pelo Twitter, que Trump tinha demitido o chefe da diplomacia, Rex Tillerson.

John McEntee não é uma das figuras mais conhecidas do núcleo duro de Donald Trump, mas era uma das pessoas que estava sempre mais próxima do presidente dos EUA. Foi dos primeiros a juntar-se à campanha para as presidenciais e era ele que garantia que não faltavam canetas para os autógrafos e entregava mensagens a Trump na Casa Branca.

Oficialmente, a única resposta veio da porta-voz Sarah Sanders e para dizer: "Não comentamos assuntos pessoais."

Depois do anúncio do despedimento, já foi anunciado o novo trabalho de McEntee. Vai juntar-se à campanha para a reeleição de Donald Trump, em 2020, como conselheiro sénior. Na equipa vai estar também Katrina Pierson, a porta-voz da campanha de 2016.

O afastamento do assessor pessoal de Trump é o último numa vaga de saídas relacionadas com as autorizações de segurança. Depois do escândalo que envolveu o conselheiro Rob Porter - acusado de violência doméstica pelas ex-mulheres -, o chefe gabinete John Kelly reviu as autorizações de segurança do staff presidencial. O general começou a limitar o acesso a informação classificada a quem ainda tinha autorizações interinas de segurança, mesmo meses depois da tomada de posse de Trump (que completou em janeiro o primeiro ano à frente da Casa Branca). Muitos assessores têm saído depois de terem percebido que as suas autorizações de segurança não iam ser aprovadas.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.